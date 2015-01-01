पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • National
  • India Pakistan | Bipin Rawat Update; Chief Of Defence Staff (CDS) General Warning To China Pakistan Over Line Of Actual Control (LAC)

चीन-पाक को चेतावनी:CDS रावत बोले- चीन की हरकतों का सेना करारा जवाब दे रही, बालाकोट स्ट्राइक पाक को कड़ा संदेश था

नई दिल्ली7 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के भारत के नए तरीके ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है।

सीमा विवाद पर भारत-चीन की बातचीत के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बिपिन रावत ने शुक्रवार को एक वेबिनार में बोलते हुए कहा कि लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है। रावत ने कहा कि लद्दाख में चीन की आर्मी की गलत हरकतों का भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। हमारा रुख साफ है, हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने देंगे।

रावत ने कहा कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश था कि भारत में आतंकी भेजे तो बख्शेंगे नहीं। आतंकवाद से निपटने के भारत के नए तरीके ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है।

'पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है'
रावत ने कहा कि सीमा पर बेवजह के एक्शन के चलते होने वाले बड़े टकरावों की अनदेखी नहीं कर सकते। रावत ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है, इस वजह से दोनों देशों के रिश्ते बेहद बिगड़े हुए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में पिछले 15 दिन में 11 बार एक्टिव केस बढ़े, बीते 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 6820 नए केस आए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें