Dainik Bhaskar Sep 30, 2019, 08:03 AM IST

नई दिल्ली. भाजपा ने उपचुनाव के लिए रविवार को 6 प्रत्याशियों के नाम की दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने कांग्रेस के बागी नेता अल्पेश ठाकोर को गुजरात की राधनपुर और धावलसिन्ह जाला को बायड विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दोनों नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं, चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि भाजपा महाराष्ट्र और हरियाणा में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी।

17 राज्यों की 64 विधानसभा सीटों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 21 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने रविवार को ही 32 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी।

Joined extensive Central Election Committee meetings for elections in Haryana and Maharashtra. We are going to polls in these states based on our development work and double engine of the Centre and State Governments, led by popular as well as industrious Chief Ministers. pic.twitter.com/Xgptm6wg6f