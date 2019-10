Dainik Bhaskar Oct 31, 2019, 03:33 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर भाजपा ने गुरुवार को तंज कसा। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने दावा कि राहुल 5 साल में 16 बार विदेश दौरे पर गए। इतनी बार तो वे उनके पूर्व लोकसभा क्षेत्र अमेठी भी नहीं गए। इसी लिए अमेठी की जनता ने इस बार उन्हें स्वीकार नहीं किया और वे लोकसभा चुनाव में हार गए।

पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राव ने कहा, ‘‘राहुल 16 बार विदेश दौरे पर गए। इनमें से 9 बार यह नहीं बताया गया कि राहुल कहां गए हैं। उन्होंने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया? क्या राहुल किसी सीक्रेट ऑपरेशन में शामिल हैं?’’

‘नेहरू-गांधी परिवार ने महान नेताओंं का कई बार तिरस्कार किया’

भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ‘‘यह बहुत ही शर्म की बात है कि राहुल गांधी के पास सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए समय नहीं है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे पहले भी नेहरू-गांधी परिवार ने भारत निर्माण में योगदान देने वालों का कई बार तिरस्कार किया है।’’

It is a crying shame that Rahul Gandhi doesn’t have the time to pay tribute to Sardar Patel, the man who unified India, let alone praise him. It is no surprise that the Nehru-Gandhi family sought to obliterate legacy of several stalwarts who had a seminal role in building India.