दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 10:56 AM IST

नई दिल्ली. भारत-चीन के तनाव के बीच कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। जवाब देने के लिए भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तीन दिन से मोर्चा संभाल रखा है। आज राहुल गांधी या कांग्रेस कोई सवाल करते इससे पहले ही नड्डा ने गांधी परिवार पर निशाना साध दिया। नड्डा ने कहा कि एक खारिज और बेदखल राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता। एक राजवंश के हित, पूरे देश के हित नहीं हो सकते।

A rejected and ejected dynasty is NOT equal to the entire Opposition. One dynasty’s interests are not India’s interests. Today, the nation is united and supportive of our armed forces. This is the time for unity and solidarity. Relaunch of ‘the scion’ for the nth time can wait.