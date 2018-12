चावला सरयू-यमुना ट्रेन के थर्ड एसी डिब्बे में यात्रा कर रही थीं। उन्होंने इसी दौरान वीडियो बनाया। उन्होंने बताया कि वे पिछले 32 घंटे से इस ट्रेन में हैं। यह ट्रेन 9 घंटे से देरी से चल रही है। लेकिन ट्रेन के लेट होने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि उन्हें और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

@PiyushGoyal

Former Minister BJP Punjab Lakshmi Kant Chawla ji .

Plz take this matter in consideration and instruct railway authority's to solve this type of problems immediately. pic.twitter.com/8aOlHSaXSL