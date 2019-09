Dainik Bhaskar Sep 21, 2019, 05:03 PM IST

मुंबई. केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो एयरपोर्ट जाते वक्त मुंबई की सड़कों पर जाम में फंस गए। इसके बाद उन्हें सरकारी गाड़ी छोड़कर ऑटो की सवारी करनी पड़ी। फिल्म इंस्ट्री में बतौर गायक काम कर चुके सुप्रियो ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने किशोर कुमार के गाने 'मैं हूं घोड़ा, ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली' गुनगुनाते हुए वीडियो भी पोस्ट किया। सुप्रियो ने यूजर्स को बताया कि वे आखिरी बार 1992 में मुंबई के ऑटो में बैठे थे।

सुप्रियो ने वीडियो में बताया कि मेरी कार ट्रैफिक जाम में फंस गई है और मैं इस अवसर का उपयोग मुंबई में ऑटो में बैठने और पुरानी यादें ताजा करने के लिए कर रहा हूं। मेरे लिए यह यादगार अनुभव है। मैं अपने संघर्ष के दिनों में यहां कई बार ऑटो में सफर कर चुका हूं। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है।

Meri Rickshaw sabse Nirali 😀🤘 I’ll sure reach the airport before time ✈️ pic.twitter.com/WIpwf5ReXV