Dainik Bhaskar Aug 16, 2019, 11:11 AM IST

कोलकाता. भाजपा सांसद रूपा गांगुली के बेटे ने गुरुवार रात दक्षिण कोलकाता के गोल्फ गार्डन क्लब की दीवार में टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आकाश नशे में गाड़ी चला रहा था। इस पर रूपा ने कहा कि घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आकाश को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने कहा कि आकाश ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि घटना में दीवार का एक भाग ढह गया। दीवार का टूटा भाग वाहन पर गिर गया, जिससे वह अंदर फंस गए। वाहन भाजपा सांसद रूपा गांगुली के नाम पर है।

आकाश के पिता ने उसे गाड़ी से निकाला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। अच्छी बात यह रही की किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के बाद आकाश के पिता मौके पर पहुंचे और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। हालांकि, हादसे में आकाश को चोट नहीं आई है।

‘घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए’

रूपा गांगुली ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया, ‘‘मेरे घर के पास ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैंने पुलिस को बुलाया कि वो इस मामले को देखे, इसे लेकर कोई राजनीति न करें। न मैं गलत करती हूं और न गलत सहती हूं।

How funny.. i spoke to him in the afternoon.. discussed about his lunch and other basic things at 3pm.. now i get to hear such stupid comments by the media. He just left this morning by 7.50 flight.. what sort of political rubbish is this ? https://t.co/iVxX6xDnJs