Dainik Bhaskar Oct 06, 2019, 08:14 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने विदेश दौरे को लेकर हमेशा से भाजपा के निशाने पर रहे हैं। इस बार फिर से उनकी बैंकॉक जाने की खबर है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता जवाहर यादव ने दावा किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैंकॉक रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल शनिवार शाम नई दिल्ली से रवाना हुए।

वहीं, भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया- आप सोच रहे हैं कि बैंकॉक क्यों ट्रेंड कर रहा है...।

Just in case you are wondering why is Bangkok trending... https://t.co/1uhgdvaXqZ