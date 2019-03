चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को डरपोक बताया, बिफरी भाजपा ने कहा- विदेश नीति ट्विटर से नहीं चलती

नेशनल डेस्क. ने एकबार फिर UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में अपने वीटो पॉवर का इस्तेमाल करते हुए जैश-ए-मोहम्मद सरगना को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा लिया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक ट्वीट करते हुए मोदी कमजोर बताया और कहा कि वो चीन के राष्ट्रपति से डरते हैं। राहुल के ट्वीट के बाद भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विदेश नीति ट्विटर से नहीं चलती। प्रसाद ने कहा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

प्रसाद बोले- आपके नाना के चीन को गिफ्ट की थी सुरक्षा परिषद की सीट...

- राहुल के ट्वीट करने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा, 'ट्विटर पर विदेश नीति नहीं चलती, ये बात कोई राहुल गांधी को बताए' उन्होंने आगे कहा, 'चीन सुरक्षा परिषद का हिस्सा ही नहीं होता अगर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर (परनाना) चीन को ये सीट तोहफे में ना देते।'

- अपनी बात के समर्थन में रविशंकर प्रसाद ने 'द हिंदू' अखबार के 9 जनवरी 2004 के लेख का जिक्र भी किया। जिसके मुताबिक- ने यूएन सुरक्षा परिषद में 1953 में भारत को मिलने वाली सीट चीन को गिफ्ट कर दी थी। इसके अलावा भाजपा ने नेहरू के लेटर का एक अंश भी बतौर सबूत ट्वीट किया।

- इसके अलावा प्रसाद ने कांग्रेस नेता की किताब 'इन्वेंशन ऑफ ' का जिक्र भी किया, जिसमें थरूर ने लिखा कि तत्कालीन भारतीय विदेश विभाग के अधिकारी जिन्होंने फाइल देखी, वे कसम खाते हैं कि नेहरू ने खुद यूएन की सीट चीन को दी थी।

प्रसाद बोले- आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं

- रविशंकर प्रसाद ने राहुल से पूछा, साल 2009 में यूपीए सरकार के वक्त भी चीन ने यही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था, उस समय क्या आपने कोई ट्वीट या कमेंट किया था?

- आगे प्रसाद ने कहा, 'राहुल आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं, डोकलाम के वक्त आप भारत सरकार की अनुमति के बिना चीन के दूतावास गए थे। जब आप मानसरोवर गए थे तो आपने कहा कि चीन के कई मंत्रियों के साथ आप संपर्क में हैं। अगर आपके चीन से इतने अच्छे संबंध हैं तो मसूद अजहर को आतंकी घोषित करवा देते? हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राहुल ट्विटर से देश की विदेश नीति नहीं चलती।'

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था?

- सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर आए प्रस्ताव पर चीन के अड़ंगा लगाने के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर बताते हुए लिखा कि कमजोर मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरते हैं। भारत के खिलाफ कदम उठाने के बाद भी उनके मुंह से चीन के लिए एक शब्द नहीं निकले। आगे राहुल ने तीन प्वाइंट्स में 'मोदी की चीन डिप्लोमेसी' भी बताई। जिसमें उन्होंने लिखा, 1- शी को घुमाओ, 2- में उन्हें गले लगाओ और 3- चीन में उनके आगे झुक जाओ।

चीन ने एक घंटे पहले लगाया अड़ंगा

- अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए 27 फरवरी को , ब्रिटेन और अमेरिका एक नया प्रस्ताव लाए थे। इस पर आपत्ति की समय सीमा (बुधवार रात 12:30 बजे) खत्म होने से ठीक एक घंटे पहले चीन ने इस पर अड़ंगा लगा दिया।

- न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यूएन में एक राजनयिक ने बताया कि चीन ने प्रस्ताव को ‘टेक्नीकल होल्ड’ पर रखा है। चीन ने कहा कि वह बिना सबूतों के कार्रवाई के खिलाफ है।

Insightful read on how Jawaharlal Nehru compromised India's interest with respect to UNSC. May be Rahul Gandhi should read before he tweets.

China wouldn't be in UNSC had your great grandfather not 'gifted' it to them at India’s cost.



India is undoing all mistakes of your family. Be assured that India will win the fight against terror.



Leave it to PM Modi while you keep cosying up with the Chinese envoys secretly. https://t.co/lAyp12CXBD