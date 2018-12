हाईकोर्ट की रोक के बाद ममता बनर्जी पर बरसे अमित शाह, कहा- 'जोर लगा लीजिए, हम रथ यात्रा तो निकालकर रहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे'

नेशनल डेस्क/ : भाजपा अध्यक्ष ने में रथयात्रा निकालने की इजाजत न मिलने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- 'ममता भाजपा की रथ यात्रा से डरी हुई हैं। मैं अपनी तीनों यात्राएं करूंगा। हम जो कुछ करेंगे वह कानूनी तौर पर होगा। अभी यात्रा की तारीखें बढ़ाई गईं हैं, उन्हें रद्द नहीं किया गया। यात्रा के हर हिस्से से होकर गुजरेगी। ममता को जितना जोर लगाना है, लगा लें।'

24 जिलों से निकलनी थी शाह की रथ यात्रा

भाजपा अध्यक्ष शाह की यात्रा 7 दिसंबर से कूच बिहार से शुरू होनी थी। यह के 24 जिलों से गुजरती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विरोध के बाद की रथ यात्रा निकालने के लिए भाजपा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ने कहा, ' में हमारे कार्यक्रमों से कौमी एकता को कोई खतरा नहीं है। मैंने और मोदीजी ने कई रैलियां और दौरे किए। हमारे वहां जाने से एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां के अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए तुष्टिकरण का रवैया अपनाते हैं।'

शाह का ममता सरकार पर निशाना

ने कहा- 'रथ यात्रा और दुर्गा विसर्जन में रोड़े डालना सरकार की परंपरा रही है। यहां महिलाओं की स्थिति देश में सबसे दयनीय है। मानव तस्करी के कई गिरोह पकड़े गए। शिक्षा के क्षेत्र में में डोनेशन राज चल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह के दमन से नहीं डरते हैं।' भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया- 'उनकी पार्टी 2019 के चुनाव में में जीत दर्ज करेगी। मैं रथ यात्रा के लिए जाऊंगा। हम ममता बनर्जी के सामने समर्पण नहीं करेंगे। उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे।'

राहुल से जुड़े सवाल पर नहीं दिया जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब से को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। दरअसल दो दिन पहले ने ट्वीट कर कहा था कि पीएम मोदी ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की।

#WATCH: BJP President Amit Shah when asked, 'Rahul Gandhi says PM has not held a single press conference in all these years' says,"Sambit Patra ji jawab denge Rahul ji ka, party ki ore se hi denge." pic.twitter.com/1nsfCHHKKf