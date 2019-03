नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल को हिंदू बिजनेस लाइन ने चेंजमेकर ऑफ द ईयर अवॉर्ड दिया है। शुक्रवार को आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को यह पुरस्कार दिया। इस पर भाजपा ने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है। क्योंकि, राहुल कई बार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताकर उसकी निंदा कर चुके हैं।

Today GST COUNCIL got BUSINESS LINE-CHANGE MAKER OF YEAR AWARD. Presented to Finance Minister Shri @arunjaitley by Dr Manmohan Singh.



Gabbar Singh Tax, Rahul Gandhi? pic.twitter.com/TZO0gMT2e3