अदीस अबाबा. इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान रविवार को क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 149 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इनमें चार भारतीय थे। सरकारी मीडिया के मुताबिक, मृतकों में 33 देशों के नागरिक शामिल हैं। प्लेन इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से केन्या के नैरोबी जा रहा था।

एयरलाइंस के सीईओ तेवोल्दे गेबरेमारियम ने बताया कि बोइंग विमान ने स्थानीय समयानुसार सुबह 8.38 बजे उड़ान भरी और इसके 6 मिनट बाद ही इसका संपर्क टूट गया था। अभी हादसे की वजह पता नहीं चल पाई है। हालांकि, पायलट ने इमरजेंसी कॉल किया था। इसके बाद उसे लौटने की अनुमति दी गई।

नवंबर में खरीदा गया था प्लेन

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, विमान राजधानी अदीस अबाबा से करीब 60 किलोमीटर दूर बीशोफ्तू के पास क्रैश हुआ। एयरलाइंस ने इस विमान को नवंबर में ही खरीदा था। इथियोपियन एयरलाइन को अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन के तौर पर जाना जाता है। 2010 में भी एयरलाइंस का एक विमान बेरूत से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया था, तब 90 यात्रियों की जान गई थी।

सबसे ज्यादा केन्या के यात्रियों की मौत

एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि बोइंग विमान में केन्या के 32, इथियोपिया के 17, कनाडा के 18, अमेरिका, इटली और चीन के 8-8, फ्रांस और ब्रिटेन के 7-7, मिस्र के 6, नीदरलैंड के 5, भारत और स्लोवाकिया के 4-4 यात्री सवार थे।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुख जताया

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.