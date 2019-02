बॉलीवुड डेस्क. कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को 'द कपिल शर्मा शो' से हटा दिया गया। उन्हें चैनल ने रिजाइन करने को कहा गया। पुलवामा सीआरपीएफ काफिले पर हुए फिदायीन हमले में 40 जवान शहीद हुए थे।

हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए सिद्धू ने कहा था कि चंद लोगों की वजह पूरे देश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह कायराना हरकत थी और मैं भी इसका विरोध करता हूं लेकिन हिंसा हमेशा निंदनीय है और जिन्होंने भी ऐसा किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। साथ ही सिद्धू ने कहा था कि दोनों देशों के बीच विवाद सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है।

सोशल मीडिया पर हो रहा था काफी विरोध

सिद्धू के इस बयान का काफी विरोध हो रहा था। सिद्धू की मौजूदगी के चलते लोग शो पर बैन लगाने की मांग भी कर रहे थे। सोशल मीडिया यूजर्स #boycottTheKapilSharmaShow के अंतर्गत शो को तब तक न देखने की अपील कर रहे थे। ऐसे में दबाव में आकर मेकर्स को फैसला लेना ही पड़ा और शो से सिद्धू की छुट्टी कर दी गई।

#Kapil_Siddhu_ko_hatao Kapil you are the best in your talent, but we can't tolerate anti nationalist like Siddhu, so kick out him from your show, and never allow any Pakastani or their chamcha.