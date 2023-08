Hindi News

Breaking News LIVE Updates | Rajasthan Delhi MP Uttar Pradesh Maharashtra Mumbai News | Coronavirus Vaccine Today Latest, नागपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को मुंबई से रांची जा रहे इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई।

भास्कर अपडेट्स: मुंबई के कुर्ला में गिरी चॉल, एक युवती की मौत

मुंबई के कुर्ला में सोमवार को चॉल भरभराकर गिर गई। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई। यह घटना रात 8 बजकर 30 मिनट की है। यह जानकारी बीएमसी अधिकारी ने दी है।

मुंबई-रांची इंडिगो फ्लाइट में पैसेंजर की तबीयत बिगड़ी, नागपुर एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग, अस्पताल में मौत

नागपुर एयरपोर्ट पर सोमवार की शाम मुंबई से रांची जा रहे इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक पैसेंजर अचानक खून की उल्टियां करने लगा। इसे देखते हुए फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई।

पैसेंजर को नागपुर में ही भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। यात्री की पहचान 62 साल के देवानंद त‍िवारी के रूप में हुई है। पूरी खबर पढ़ें...

म्यांमार में आया भूकंप, तीव्रता 4.3 आंकी गई

म्यांमार में सोमवार को भूकंप का झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 आंकी गई। यह भूकंप शाम 4:12 बजे आया था। भूकंप की गहराई 64 किमी दर्ज की गई। अभी तक जानमाल की नुकसान की खबर नहीं है।

