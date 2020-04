लॉकडाउन में बीआरओ ने 27 दिनों में नदी पर ब्रिज बनाया, एलएसी तक जाने वाले 40 टन भारी वाहनों भी गुजर सकेंगे

दैनिक भास्कर Apr 20, 2020, 10:33 PM IST

ईटानगर. अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन ने पिछले 27 दिन में सुबनसिरी नदी पर डेपोरिजो पुल बनाया है। यह पुल भारत-चीन सीमा एलएसी (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) तक जाने वाले भारी वाहनों को पहुंचाने में मददगार है। इसकी क्षमता 24 टन से लेकर 40 टन तक है। इस क्षमता के कारण पुल से भारी वाहनों के अलावा भविष्य में सैन्य सामग्री भी भेज जा सकती है।



जवानों से 17 मार्च से पुल काे बनाने का काम शुरू किया था। 14 अप्रैल को पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। सोमवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडु ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से पुल का उद्घाटन किया। इसके यह जनता के लिए खोल दिया गया है।

मोस्टली काम लॉकडाउन में पूरा किया

ब्रिज का मुख्य कंट्रक्शन लॉकडाउन के समय में हुआ। जब पूरा देश बंद था, तब जवानों से इस काम को बखूबी अंजाम दिया। जवानों ने इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी नियमों का भी पालन किया। इस पुल के बनने से नदी के दूसरी ओर राशन, निर्माण सामग्री और दवाइयां आसानी से पहुंच सकेंगी।

