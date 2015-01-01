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LOC पर फायरिंग:पाकिस्तान की तरफ से बारामूला में हुई फायरिंग में BSF जवान शहीद, केरन सेक्टर में भी मोर्टार से गोले दाग रहा पाक

श्रीनगर27 मिनट पहले
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इस सप्ताह में यह दूसरा मौका है, जब पाकिस्तान की सेना ने सीजफायर तोड़ा है। -फाइल फोटो

पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार सुबह LOC पर सीजफायर तोड़ दिया। इसमें जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेक्टर में BSF के सब-इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए। एक जवान घायल है। केरन सेक्टर के कुपवाड़ा से लेकर उरी सेक्टर के बारामूला तक पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। इस सप्ताह में यह दूसरा मौका है, जब पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है।

BSF के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले के गंगानगर के रहने वाले थे।

शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल।
शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल।

इस बीच, कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि आज LOC स्थित केरन सेक्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। इसके बाद ही सभी जवानों को अलर्ट कर दिया गया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया।

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