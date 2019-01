Budget 2019 India:कल पेश होगा देश का बजट, चुनाव नजदीक होने की वजह से बढ़ सकता है आयकर में छूट का दायरा, किसानों को ऐसे मिल सकता है लाभ

Interim Budget 2019 India: Date, timing, schedule, speech; all you need to know: वित्त मंत्री शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे। इलाज के लिए अमेरिका में हैं। उनकी जगह गोयल वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। उन्हें पिछले हफ्ते यह जिम्मेदारी दी गई थी। लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि बजट में लोक लुभावनी घोषणाएं हो सकती हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आयकर में छूट का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है।



किसानों के लिए क्या : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर छूट सीमा बढ़ाने के अलावा किसानों के लिये सहायता पैकेज की घोषणा की जा सकती है। ऐसा करने के पीछे बड़ी वजह आगामी लोकसभा चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। आगामी बजट सत्र के दौरान सिर्फ चार महीने के लेखानुदान को ही मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद चुनाव बाद जिसकी सरकार बनेगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी।

अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कदम : बजट में सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी कदम उठा सकती है। अफोर्डेबल हाउंसिग की परिभाषा को बदलते हुए कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 80 वर्ग मीटर किया जा सकता है। लोन इंटरेस्ट सब्सिडी की कैटेगरी 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर सकती है।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा : डिजिटल पेमेंट पर सरकार का खास ध्यान है। इसलिए संभव है कि बजट में सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कोई घोषणा कर सकती है।