नई दिल्ली. संसद का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राफेल डील समेत कई योजनाओं की तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा, "सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए नई नीति का परिचय दिया है। सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन नीति लागू की है। वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमान के आने से देश की ताकत बढ़ेगी। देश के सुरक्षा के मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।'

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, ''2014 के चुनाव के बाद से देश अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। सरकार ने इसे दूर करने का बीड़ा उठाया। सरकार ने तय किया कि लोगों को सुविधाएं पहुंचें। वो बच्चा बिजली के अभाव में पढ़ने का इंतजार करता था, वो युवा कर्ज न मिल पाने के कारण रोजगार शुरू नहीं कर पाता था, मेरी सरकार ने इन्हीं सब योजनाओं को शुरू किया।'' राष्ट्रपति ने कहा- यह सरकार हर वर्ग की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरे देश के लोगों की नजर संसद की कार्यवाही पर होगी। लिहाजा इस सत्र में सांसदों को सार्थक बहस करनी चाहिए। हम संसद में सभी अहम मुद्दों पर चर्चा करने को प्रतिबद्ध हैं।

