चंडीगढ़/जालंधर. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। कैप्टन ने गृहमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, 'हमें विश्वास है कि राहुल गांधी संसद में अपनी बात रखेंगे और सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे'। दरअसल, इन दिनों भारत और चीन के बीच चल रहे लद्दाख सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में तनाव चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा था कि 1962 से अब तक की स्थिति पर संसद में चर्चा के दौरान दो-दो हाथ हो ही जाए। वह किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने में पीछे हटने वाले नहीं हैं।

Parliament is a forum for debate so let there be a debate. We are quite confident that Rahul Ji will hold his position & bring home the points that are being raised in this discussion: Punjab CM Captain Amarinder Singh on Home Minister Amit Shah's remark pic.twitter.com/g9QCgljTFb