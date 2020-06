दैनिक भास्कर Jun 21, 2020, 02:10 PM IST

पटियाला. आदमी की जिंदगी में पिता का स्थान बहुत ऊचा होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि एक वही तो हैं, जो तमाम संघर्षों से जूझते अपनी संतान पर संस्कारों का समंदर डड़ेल देते हैं। इन्हीं संस्कारों के दम पर आदमी तमाम बुलंदियां हासिल कर पाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल में देशप्रेम का संस्कार उनके पिता की ही देन है। यह बात कैप्टन ने खुद अपनी एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए कही है।

दरअसल, जब भी देशहित की बात आती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा राजनीति को दूसरे नंबर पर रखते हैं। चाहे वह पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन का दौर हो या फिर कोई और मौका। ध्यान रहे कि नवंबर 2019 में सिखों की चिरलंबित मांग गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के गलियारे के नींवपत्थर रखे जाने के वक्त पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। कैप्टन ने कहा था कि जब तक पाक मेरे देश के वीर सैनिकों का खून बहाना नहीं रोकता, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अब चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी उनके कई बयान आ चुके हैं, जो देशहित के मामले में हमेशा उन्हें ऊपर रखते हैं।

रविवार को फादर्स-डे के मौके पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी शादी की रिसेप्शन के वक्त की एक फोटो अपने ट्विटर हैंडलर पर शेयर की। इसके साथ उन्होंने स्वर्गीय पिता महाराजा यादविंदर सिंह का याद किया है। इस तस्वीर के साथ कैप्टन ने लिखा है, 'मेरे पिता महाराजा यादविंदर सिंह जी, जिन्होंने मुझे हमेशा देश को प्रथम रखने की प्रेरणा दी'। इससे पहले शनिवार देर शाम भी चीन के मसले पर अपनी राय रखी।

My father, Maharaja Yadavindra Singh Ji, always inspired me to put the nation first.

On #FathersDay, sharing a memory from my wedding reception of a salver presented by CO of Skinners Horse in the presence of my father, who was Hony. Colonel of the Regiment, and my father-in-law. pic.twitter.com/EORsNttDk5