नेशनल डेस्क. में जवाहर टनल के पास कार में ब्लास्ट हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बनिहाल काजीगुंड हाइवे टनल पर संदिग्ध कार में ब्लास्ट हुआ। खबर ये भी आ रही है कि उस वक्त पास से ही जवानों का काफिला गुजर रहा था। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बनिहाल, घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है।

Jammu & Kashmir: A blast has occurred in a car in Banihal, Ramban. More details awaited. pic.twitter.com/tHLZ95xikR