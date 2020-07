दैनिक भास्कर Jul 09, 2020, 04:25 PM IST

CBSE बोर्ड ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 11 जुलाई और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 13 जुलाई को आएगा। बोर्ड इस साल कक्षा 10वीं से पहले कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। ऐसा इसलिए है ताकि 12वीं के स्टूडेंट़्स को कॉलेजों में दाखिला लेने में परेशानी नहीं हो।

CBSE Board results for Class 12 and 10 Class to be declared on 11th July and 13th July, respectively. pic.twitter.com/DJRYWu7YgS