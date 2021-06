Hindi News

मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: CBSE और ISC के 12वीं के एग्जाम रद्द, T-20 वर्ल्ड कप पर BCCI को ICC का अल्टीमेटम और कोरोना में इंडियन शेयर मार्केट ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न

नमस्कार!

CBSE के बाद राज्यों के बोर्ड की परीक्षा रद्द कराने को लेकर क्या है कानूनी तैयारी? कैसे बन रही है बच्चों को कोरोना से बचाने की गाइडलाइंस? ब्लैक फंगस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? आज सुबह हम ऐसी ही खास खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ…

सबसे पहले देखते हैं बाजार क्या कह रहा है..

BSE का मार्केट कैप पहली बार 222.84 लाख करोड़ रुपए हुआ। एक्सचेंज पर 55% कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही।

3,270 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,323 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1,812 कंपनियों के शेयर गिरे।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर...

डोमिनिका की कोर्ट में मेहुल चौकसी के मामले में सुनवाई होगी। भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना होगी।

कोवैक्स प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड नेशन दुनियाभर के गरीब देशों में 2 बिलियन कोरोना वैक्सीन भेजेगा।

रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होगी। 3 दिन की मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला हो सकता है।

देश-विदेश

10वीं के बाद CBSE की 12वीं की परीक्षा भी रद्द

सरकार ने इस साल CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। बैठक में CBSE के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस फैसले के बाद इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) के 12वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए।

अब राज्यों के बोर्ड की परीक्षा रद्द कराने की तैयारी

CBSE की 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने की याचिका लगाने वाली एडवोकेट ममता शर्मा ने कहा कि मैंने जब याचिका लगाई थी तो बहुत लोगों ने मुझे हतोत्साहित किया था, लेकिन मुझे बच्चों की सुरक्षा के लिए कोर्ट में गुहार लगानी थी, लेकिन अभी मुझे यह लड़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में मुझे दो गुजारिश कोर्ट से करनी हैं। पहला यह फैसला सभी राज्यों के बोर्ड पर लागू हो। दूसरा, सभी राज्य नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित करें, ताकि विदेशों में पढ़ाई के लिए अप्लाई करने वाले छात्र-छात्राओं का यह साल बर्बाद न हो।

बच्चों को कोरोना से बचाने की गाइडलाइंस

केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने की आशंका से तैयारी शुरू कर दी है। देश में कोरोना के हालात पर मंगलवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि बच्चों में कोरोना की बीमारी गंभीर नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि वायरस अपना व्यवहार बदल ले तो इंफेक्शन बढ़ सकता है। इसी लिहाज से तैयारी की जा रही है। इस मसले पर एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया है। डेटा और अनुभव को देखते हुए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं।

T-20 वर्ल्ड कप पर BCCI को ICC का अल्टीमेटम

ICC ने BCCI को T-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की समीक्षा के लिए 28 जून तक का वक्त दिया है। तब तक अगर भारत में कोरोना के हालात नहीं सुधरे, तो टूर्नामेंट को UAE शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि टूर्नामेंट होस्ट करने का अधिकार BCCI के पास ही रहेगा। बस मैदान UAE के रहेंगे। T-20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इससे पहले IPL 2021 सीजन के बाकी बचे 31 मैचों के भी आयोजन होने हैं। ये मैच 18-19 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है।

ममता के एडवाइजर पर हो सकता है एक्शन

केंद्र ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार अलपन बंधोपाध्याय पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से गायब रहने पर केंद्र ने अलपन को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिस पर उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। अलपन से पूछा गया कि उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51(b) के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के चेयरमैन भी हैं। अलपन बंधोपाध्याय की ये हरकत केंद्र द्वारा कानूनी तौर पर दिए गए निर्देशों को दरकिनार करना ही माना जाएगा। ऐसे में उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51(b) लगाई जा सकती है।

ब्लैक फंगस पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की कोरोना और ड्रग मैनेजमेंट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) के इलाज के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी दवा के डिस्ट्रीब्यूशन पर नीति बनाने और रोगियों की प्राथमिकता तय करने का निर्देश दिया ताकि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। दवा की भारी किल्लत को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि, हमें इस बीमारी की जद में आए बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं को बचाने पर ध्यान देना होगा।

UP में जहरीली शराब के ठेके पर भास्कर की पड़ताल

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे कांड लेकर 'दैनिक भास्कर' की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। करसुवा गांव के जिस सरकारी ठेके की शराब पीने से मौतें शुरू हुईं थीं, उसकी शिकायत गांव के ही एक शख्स ने अक्टूबर 2020 में शासन से की थी। शासन ने DM चंद्रभूषण सिंह को इसकी जांच सौंपी थी। DM ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई हो जाती तो शायद इतनी मौतें न होतीं।

एंटीलिया केस में सचिन वझे का साथी बर्खास्त

मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से 300 मीटर दूर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार किया था। ज्यूडिशियल कस्टडी में चल रहे माने को मंगलवार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। माने पर इस मामले के मुख्य आरोपी बर्खास्त असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे के गलत कामों में साथ देने का आरोप है।

कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ लोग बेरोजगार

कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई और 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के CEO महेश व्यास ने यह बात कही है। उनका कहना है कि मई के अंत तक देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकती है। अप्रैल में बेरोजगारी दर 8% थी। हालांकि कई एक्सपर्ट्स की राय है कि संक्रमण की दूसरी लहर का पीक चला गया है। अब राज्य धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएंगे। इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी।

चीन की दूसरी वैक्सीन को WHO की मंजूरी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चीन की दूसरी कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। WHO ने सिनोवेक बायोटेक के टीके कोरोनावैक को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। इससे पहले WHO ने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन BBIBP-CorV को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी थी। दरअसल, अब तक कई गरीब देशों में वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में इस फैसले से संकेत मिलते हैं कि WHO के वैश्विक वैक्सीन कार्यक्रम COVAX में भी इस टीके को शामिल किया जा सकता है।

राम जन्मभूमि मंदिर की नींव का काम जारी

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बनाई जा रही नींव की पहली बार तस्वीरें सामने आई हैं। नींव की छह लेयर तैयार हो चुकी हैं। कुल 44 लेयर बनाई जानी हैं। ताउते और यास तूफान के कारण हुई बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से काम बंद था, जो सोमवार से फिर शुरू हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 400 फीट लंबाई और 300 फीट चौड़ाई क्षेत्र (1.20 लाख वर्ग फीट) में नींव बन रही है। इसमें 44 लेयर बनाई जानी हैं। लेयर 12 इंच मोटाई में बिछाई जाती है। रोलर चलाने पर यह 2 इंच दबकर 10 इंच रह जाती है। इसके बाद दूसरी लेयर बिछाते हैं।

इंडियन शेयर मार्केट ने दिया सबसे अच्छा रिटर्न

भारतीय शेयर बाजार ने मई महीने में दुनिया के प्रमुख बाजारों की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी ने सोमवार को 15,606 के आंकड़े को छुआ, जो अब तक का उसका सर्वोच्च स्तर है। हालांकि यह बंद होते समय 15,582 के लेवल पर बंद हुआ था। इसी के साथ भारतीय बाजार का पूरा मार्केट कैप भी 223 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। बाजार ने तब अच्छा प्रदर्शन किया है जब विदेशी निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे हैं।

ब्रिक्स की मीटिंग में चीन बोला- हम भारत के साथ

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग का एजेंडा मुख्य रूप से कोविड-19 से पैदा हुई दिक्कतें और इस दौरान आपसी सहयोग था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि उनका देश इस मुश्किल दौर में भारत के साथ खड़ा है। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। ब्रिक्स पांच देशों का समूह है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसका नाम सदस्य देशों के नाम के हिसाब से रखा गया है। हर देश के नाम का पहला पहला अल्फाबेट लिया गया है।

अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलिवरी की जा सकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ये फैसला लिया। नए आबकारी नियमों के मुताबिक, एल-13 लाइसेंस धारक ही शराब की होम डिलिवरी कर सकेंगे। दरअसल, दिल्ली में इस बार लॉकडाउन लगने से पहले शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई थीं। इसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने सरकार से शराब की होम डिलिवरी की मांग की थी।

क्रिकेटर के लिए VVIP वैक्सीनेशन

देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी बड़ी हस्तियों ने हॉस्पिटल जाकर प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वैक्सीन लगवाई। वहीं, कानपुर जिला प्रशासन और नगर निगम ने इंटरनेशनल क्रिकेटर कुलदीप यादव के वैक्सीनेशन के लिए VVIP इंतजाम किए। कुलदीप को 15 मई को नगर निगम के गेस्ट हाउस में वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद मेयर प्रमिला पांडेय और उनके परिवार संग कुलदीप ने फोटो खिंचवाई। विवाद तब शुरू हुआ, जब कुलदीप ने फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की। खुद के बचाव के लिए DM ने जांच तो करवाई, लेकिन झूठी रिपोर्ट लगवा दी।

कोरोना में पैरोल नहीं चाहते महाराष्ट्र के कैदी

महाराष्ट्र में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। हालांकि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। इसका एक बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों में देखने को मिला। पात्र होने के बावजूद कई कैदियों ने इमरजेंसी पैरोल के लिए आवेदन करने से इनकार कर दिया है। कुछ इस बात से चिंतित हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान वे कैसे पेट पालेंगे। कैदी अपने जेल के समय को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। पिछले महीने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी भी कैदी को उनकी इच्छा के बिना अस्थाई जमानत या आपातकालीन पैरोल पर रिहाई के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

यूट्यूब से कमाई करने वालों पर टैक्स

यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कमाई करने वालों के लिए बुरी खबर है। गूगल आपकी यूट्यूब कमाई पर इस महीने से 24% तक टैक्स काट सकता है। ये नई पॉलिसी अमेरिका के बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स पर आज से लागू हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के वीडियोज में अमेरिकी दर्शकों की संख्या कम होने की वजह से भारत के क्रिएटर्स पर नए नियम का ज्यादा असर नहीं होगा। अमेरिका के टैक्स कानून 'इंटरनल रेवेन्यू कोड' के चैप्टर तीन के तहत, गूगल की जिम्मेदारी है कि वो यूट्यूब पर अमेरिका के दर्शकों से कमाई कर रहे कंटेंट क्रिएटर्स से टैक्स की जानकारी ले।

