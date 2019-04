इस्लामिक स्टेट ने ली श्रीलंका में हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी, चर्च में धमाका करने वाले आत्मघाती हमलावर का वीडियो आया सामने

इंटरनेशनल डेस्क. में रविवार को हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट में 321 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान सेंट सेबेस्टियन चर्च में धमाका करने वाले फिदायीन का वीडियो सामने आया है। श्रीलंकाई मीडिया द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में हमलावर विस्फोटक से भरा बैग लेकर नेगोंबो के सेंट सेबेस्टियन चर्च में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्च में दाखिल होने के बाद वो आगे की कतार में बैठ जाता है। उधर, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि श्रीलंका की राजधानी में विस्फोटकों से भरे ट्रक और वैन घूम रहे हैं। कोलंबो में अलर्ट जारी कर दिया गया है और विस्फोटकों से भरे वाहनों को तलाश किया जा रहा है।

- श्रीलंका में हुए धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली है। श्रीलंका सरकार ने कहा कि शुरुआती जांच बताती है कि देश में हुए धमाके क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड) हमले का बदला हैं।

- मंत्री रूवन विजयवर्धने ने नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) समेत देश के दो इस्लामिक संगठनों को धमाकों के लिए जिम्मेदार बताया था। श्रीलंका में 21 अप्रैल को चर्चों और होटलों में हुए सीरियल धमाकों में 321 लोग मारे गए थे।

- हमले के एक दिन बाद यानी 22 अप्रैल को एक बस स्टैंड से करीब 87 बम बरामद किए गए थे। क्राइस्टचर्च में 15 मार्च को दो मस्जिदों में हमला हुआ था, जिसमें 50 लोग मारे गए थे।

#WATCH Colombo: CCTV footage of suspected suicide bomber (carrying a backpack) walking into St Sebastian church on Easter Sunday. #SriLankaBombings (Video courtesy- Siyatha TV) pic.twitter.com/YAe089D72h