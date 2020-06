दैनिक भास्कर Jun 30, 2020, 03:23 PM IST

अमरावती (आंध्र प्रदेश). आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के एक गवर्नमेंट ऑफिस में महिला कर्मचारी ने अफसर को मास्क लगाने की सलाह दी। अफसर को यह अपनी बेइज्जती लगी। उसने ऑफिस में ही महिला की रॉड से पिटाई की। बाल पकड़कर घसीटा। इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने महिला को बचाने की कोशिश की। लेकिन, वे कामयाब नहीं हो पाए। घटना शनिवार की है। मंगलवार को इसका वीडियो सामने आया और महिला ने केस दर्ज कराया। आरोपी अफसर की तलाश की जा रही है।

टूरिज्म डिपार्टमेंट का मामला

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, घटना नेल्लोर के टूरिज्म डिपार्टमेंट में शनिवार सुबह हुई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। एक व्यक्ति तेजी से कमरे में घुसता है। यहां कुछ कर्मचारी काम में व्यस्त हैं। यह व्यक्ति सामने की तरफ बैठी महिला कर्मचारी के पास पहुंचता है। उसे बाल पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। महिला की टेबल के बगल में रखी रॉड जैसी कोई वस्तु उठाकर उसे मारना शुरू करता है।

डिप्टी मैनेजर है आरोपी

अफसर की हरकत देखकर कुछ कर्मचारी दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। उसके हाथ से रॉड छीनने और महिला को बचाने की कोशिश करते हैं। महिला कुर्सी से जमीन पर गिर जाती है। मारपीट करने के बाद यह व्यक्ति बाहर कमरे से बाहर निकल जाता है। इस व्यक्ति का नाम भास्कर बताया गया है। वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर है। महिला ने मंगलवार को मामला दर्ज कराया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, महिला ने आरोपी अफसर को संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने की सलाह दी थी। अफसर ने इसे अपनी बेइज्जती माना।

The police complaint in the matter states that the incident took place after the woman asked the man to wear a mask. It also mentions that the two had previous enmity. #AndhraPradesh https://t.co/TPz9vtrkrQ