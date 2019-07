Dainik Bhaskar Jul 17, 2019, 04:43 AM IST

जीवन मंत्र डेस्क. भारत में मंगलवार रात 1:32 बजे चंद्र ग्रहण लगा, जो तड़के 4:30 बजे तक देखा गया। यह आंशिक ग्रहण था, जो इस साल दूसरी और आखिरी बार लगा। यह घटना इसलिए खास रही, क्योंकि 149 साल बाद आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानि गुरु पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण लगा।

इस आंशिक चंद्र ग्रहण को अलग-अलग समय में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर भागों में देखा गया। चंद्र ग्रहण का सूतक ठीक 9 घंटे पहले यानी शाम 4:30 बजे शुरू हुआ। इस वजह से चार धाम समेत देश के प्रमुख सभी मंदिरों के पट शाम 4:00 से बजे बंद हो गए।

उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के अनुसार 149 साल बाद ऐसे दुर्लभ योग बने। इससे पहले 12 जुलाई, 1870 को 149 साल पहले गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण हुआ था। उस समय भी शनि, केतु और चंद्र के साथ धनु राशि में स्थित था। सूर्य, राहु के साथ मिथुन राशि में स्थित था।

ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यता

मान्यता है कि जब राहु चंद्र या सूर्य को ग्रसता है, तब ग्रहण होता है। इस संबंध में कथा प्रचलित है कि प्राचीन समय में जब समुद्र मंथन किया गया, तब अमृत कलश निकला था। असुर भी अमृतपान करना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने सिर्फ देवताओं को अमृतपान करवाया। उस समय असुर राहु ने देवताओं के साथ भेष बदलकर अमृतपान किया था। सूर्य और चंद्र ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को ये बात बताई। इसके बाद भगवान विष्णु ने राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। चंद्र-सूर्य से बदला लेने के लिए राहु इन ग्रहों को ग्रसता है। जब-जब राहु सूर्य-चंद्र को ग्रसता है, तब-तब ग्रहण होता है।

सूतक के कारण 28 साल में तीसरी बार दिन में गंगा आरती

दशाश्वमेध घाट पर हर शाम होने वाली गंगा आरती मंगलवार दोपहर 3 बजे शुरू हुई और 4 बजे संपन्न हो गई। 1991 से शुरू हुई गंगा आरती दिन में होने का यह तीसरा मौका है। चंद्रग्रहण की वजह से 2017 और 2018 में भी गंगा आरती का समय बदला था। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है।

ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति

शनि और केतु ग्रहण के समय चंद्र के साथ धनु राशि में रहेंगे। इससे ग्रहण का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। सूर्य के साथ राहु और शुक्र रहेंगे। सूर्य और चंद्र चार विपरीत ग्रह शुक्र, शनि, राहु और केतु के घेरे में रहेंगे। मंगल नीच का रहेगा। इन ग्रह योगों की वजह से तनाव बढ़ सकता है। भूकंपन का खतरा रहेगा। बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने के योग बन रहे हैं।

कब होता है चंद्र ग्रहण

जब चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्र एक लाइन में आ जाते हैं। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है।

ग्रहण के समय क्या करें

ग्रहण के समय मंत्र जाप करना चाहिए। इस दौरान पूजा-पाठ नहीं करनी चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। ग्रहण से पहले खाने-पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रखना चाहिए। इससे खाने पर ग्रहण की नकारात्मक किरणों का असर नहीं होता है।

गुरु पूर्णिमा पर करें गुरु का पूजन

गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। इस दिन महाभारत के रचियता वेद व्यास की जयंती भी मनाई जाती है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान सत्यनारायण की कथा करें। ये पूजा-पाठ दोपहर 4.30 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए।

सभी 12 राशियों पर ग्रहण का असर

