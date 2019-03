आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रशांत किशोर को बताया 'बिहारी डकैत', बयान पर मच गया बवाल

ऑन्गोल. के मुख्यमंत्री और तेलुदेशम पार्टी के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में चुनाव प्रचार करने के दौरान एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव पर जहां आपराधिक राजनीति करने का आरोप लगाया तो वहीं जानेमाने राजनीतिक रणनीतिकार और जनता दल (यूनाइटेड) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को 'बिहारी डकैत' बता दिया। नायडू के मुताबिक किशोर ने आंध्र प्रदेश के लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर निकलवा दिए।

प्रशांत किशोर को बताया 'बिहारी डकैत'

- सोमवार को ऑन्गोल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस नेता के. चंद्रशेखर राव पर राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा, वे (राव) कांग्रेस और तेदेपा के विधायकों को तोड़ रहे हैं।

- उधर नायडू यहीं पर नहीं रूके, आगे उन्होंने जेडीयू के उपाध्यक्ष और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें 'बिहारी डकैत' बताते हुए उन पर साइबर क्राइम करने का आरोप लगाया।

- नायडू ने कहा, 'बिहारी डकैत प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश के लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिए। वे साइबर अपराध कर रहे हैं।' इससे पहले उन्होंने टीआरएस और बीजेपी समेत वायएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख जगनमोहन रेड्डी पर वोटरों के नाम लिस्ट से हटवाने का आरोप लगाया था।

- बता दें कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वे YSR कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। इस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का मुकाबला YSR कांग्रेस से ही है, इसलिए नायडू ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया है। हालांकि इन दो पार्टियों के अलावा यहां कांग्रेस और भाजपा भी मैदान में है।

- नायडू ने कहा, 'उन्होंने वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा किया था। YSR चीफ रेड्डी ने टीआरएस और बीजेपी के साथ मिलकर लिस्ट से वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 'नाम मिटाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।'

प्रशांत किशोर ने दिया ये जवाब

- नायडू के आरोपों को लेकर प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट करते हुए उन्हें जवाब दिया, उन्होंने लिखा, 'एक तयशुदा हार सबसे अनुभवी राजनेता को भी विचिलत कर सकती है। इसीलिए मैं उनके निराधार बयानों से हैरान नहीं हूं।'

- आगे उन्होंने लिखा, 'सरजी, आपकी भाषा बिहार को लेकर आपके पूर्वाग्रह और द्वेष को बता रही है, इस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने की बजाए आप बस इस बात पर ध्यान दें कि आंध्रप्रदेश के लोग आपको फिर से वोट क्यों दें?'

- बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए रणनीति बनाकर प्रशांत किशोर फेमस हुए थे। इसके एक साल बाद यानी साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन और पंजाब में कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम किया था। फिलहाल वे जेडीयू में उपाध्यक्ष हैं।

Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu in Ongole: K Chandrashekar Rao is doing criminal politics. He is grabbing the MLAs of Congress and TDP. Bihari dacoit Prasant Kishore has removed lakhs of votes in Andhra Pradesh. (18.03.2019) pic.twitter.com/y04MP1u7v4