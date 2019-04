चुनाव प्रचार के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की बदजुबानी, इन दो नेताओं को बताया मोदी का पालतू डॉगी

नेशनल डेस्क (मछलीपट्टनम). चुनाव प्रचार करने के दौरान के मुख्यमंत्री एन. विपक्षी नेताओं को लेकर बदजुबानी पर उतर आए हैं। राज्य के मछलीपट्टनम इलाके में प्रचार कर रहे नायडू ने दो नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी का पालतू कुत्ता बताया। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव मोदी के पालतू कुत्ते हैं और उनका फेंका बिस्कुट खा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने केसीआर और मोदी पर प्रचार में 1 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप भी लगाया।

नायडू ने यूं निकाली अपनी भड़ास...

- मछलीपट्टनम में सोमवार (8 अप्रैल) को प्रचार के दौरान नायडू ने कहा, 'बेशर्म जगनमोहन रेड्डी कुत्तों का बिस्किट खा रहा है। जगनमोहन रेड्डी और केसीआर, मोदी के पालतू कुत्ते हैं, वो बिस्किट के एक टुकड़े के लिए अपने पैरों पर खड़े हैं। होशियार रहिए, जगन वही बिस्किट आपके साथ भी शेयर करेंगे।'

- चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा और टीआरएस पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को फंड देने का आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ो रुपए खर्च करने के बाद भी राज्य में उन्हें वोट नहीं मिलेगा।

- जगनमोहन को फंडिंग की बात करते हुए नायडू ने कहा, 'मोदी और चंद्रशेखर राव ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केसीआर तुमने ये पैसे खर्च क्यों किए? तुम अपने राज्य का पैसा हमारे यहां क्यों खर्च कर रहे हो। एक हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद तुम्हें यहां से एक भी वोट नहीं मिलने वाला। हमारे लोग तुमसे बहुत नाराज हैं।'

- बता दें कि राज्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ होने जा रहे हैं। जिसमें कई पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी को वाईएसआर कांग्रेस के अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति का भी सामना करना होगा। जिसके लिए 11 अप्रैल को एक साथ वोटिंग होगी। वोटों की गिनती पूरे देश में एकसाथ 23 मई को होगी।

Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu in Machilipatnam: Shameless Jaganmohan Reddy is eating dog biscuits. Jaganmohan Reddy & KCR are pet dogs of Modi, they are at his feet for a single biscuit. Jagan is going to share those biscuits with you too, beware. (8/4/19) pic.twitter.com/xoBOqh5fk9