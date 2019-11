Dainik Bhaskar Nov 24, 2019, 08:07 AM IST

अमरावती. तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती के नक्शे में सुधार किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार को धन्यवाद दिया। तेदेपा के मंत्रियों ने राज्य के राजनीतिक नक्शे में अमरावती को नहीं दर्शाए जाने का मामला उठाया था। नायडू ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा, “अमरावती को भारत के नक्शे में तुरंत शामिल करने के लिए आपने जो कदम उठाया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और राज्य की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत के नक्शे को तुरंत संशोधित करके प्रकाशित कराया।”

नायडू ने इसी प्रकार की चिट्‌ठी गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्‌डी को भी भेजा। इससे पहले, तेदेपा महासचिव नारा लोकेश ने ट्वीट कर दावा किया था कि अमरावती को भारत के नक्शे में शामिल नहीं किए जाने पर पार्टी सासंद जयदेव गल्ला ने मामले को सामने लाया था। लोकेश ने ट्वीट किया, “यह चंद्रबाबू नायडू थे जिन्होंने अमरावती को विश्व के नक्शे पर शामिल कराया। सांसद जयदेव ने लोकसभा में अमरावती को नक्शे में शामिल करने के लिए संसद में आवाज उठाया था।”

Taking note of the issue of Amaravati missing from the map, raised by Hon’ble MPs of AP in the Parliament yesterday, I took up the matter with the concerned.

The error has been rectified.

Here is the revised map of India.@JayGalla @MithunReddyYSRC

PC: Survey of India pic.twitter.com/XjCW2a3WIT