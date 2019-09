नागपुर पुलिस के चंद्रयान-2 से जुड़े इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर कई लोगों का ध्यान खींचा

इसरो ने कहा- सोशल मीडिया पर के सिवन और इसरो के कई फर्जी प्रोफाइल, इन पर भरोसा न करें

Dainik Bhaskar Sep 09, 2019, 09:04 PM IST

नागपुर. महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट जाने के बाद ट्वीट कर लैंडर को खास मैसेज दिया है। नागपुर सिटी पुलिस ने सोमवार को ट्वीट किया, “डियर विक्रम, कृपया जवाब दीजिए। आपने सिग्नल तोेड़ा है इसके लिए हम आपका चालान नहीं काटेंगे।” इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने पुलिस की हाजिर जवाबी की जमकर प्रशंसा की। यूजर्स ने इस पर कई मजेदार कमेंट्स भी किए।

Dear Vikram,

Please respond 🙏🏻.

We are not going to challan you for breaking the signals!#VikramLanderFound#ISROSpotsVikram @isro#NagpurPolice — Nagpur City Police (@NagpurPolice) September 9, 2019

एक यूजर्स ने ट्वीट किया, “वह आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। आप उसे न गिरफ्तार कर सकते और न ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज कर सकते हैं। आप अपने अभियान और क्षेत्राधिकार के बारे में जानें और जिम्मेदारी के साथ बात करें। ज्यादा काम न करें।”

एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, “मैं जानता था कि नागपुर पुलिस चांद पर है।” अन्य यूजर ने नागपुर पुलिस की हाजिरजवाबी की तारीफ की। ट्विटर पर चंद्रयान-2 के बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो प्रमुख के सिवन के बीच गले मिलते हुए वीडियो अधिक वायरल हुआ, इसकी पूरे देशभर में सराहना की गई।

I knew it.. Nagpur police is on moon... — स्टॅन ली का पोता पपलु. 👽 (@papalu_) September 9, 2019

इसरो ने के सिवन की फर्जी प्रोफाइल से बचने की हिदायत दी

इस बीच, इसरो ने लोगों को चेताया कि सोशल मीडिया पर इसरो और के सिवन के नाम से कई फर्जी प्रोफाइल बन चुके हैं। उससे जारी की जा रहीं गलत सूचनाओं से बचें। इसरो ने एक बयान में कहा, “के सिवन की फोटो के साथ उनके नाम की फर्जी प्रोफाइल बनाई गई हैं। इसरो के चेयरमैन सिवन ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कोई व्यक्तिगत प्रोफाइल सोशल साइट्स पर नहीं है।”