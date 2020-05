दैनिक भास्कर May 07, 2020, 08:30 AM IST

विशाखापट्टनम. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में केमिकल गैस लीक होने से तीनों लोगों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गैस एलजी पॉलिमर्स इंडस्ट्री के प्लांट से लीक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हजार से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। यह हादसा सुबह तीन बजे हुआ।

जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अफसर ने तीन मौतों की पुष्टि की है। इस घटना के बाद से प्लांट के आसपास के 3 किमी इलाके में पैनिक फैल गया है। वेंकटपुरम गांव के आसपास लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की है। कई लोगों को चक्कर भी आए। वहीं, कुछ लोगों के शरीर में लाल चकते भी पड़ गए।

पुलिस ने बताया- 50 लोग सड़क बेहोश मिले

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। उधर, पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम चालू कर दिया है। गोपालपट्टनम सर्किल के इंस्पेक्टर रामान्या ने मीडिया को बताया कि उन्हें करीब 50 लोग सड़क पर बेहोश मिले। घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई।

Lot of people found unconscious. People complain of vomiting and feeling nauseous. Around 3AM in the morning the chemical leak began. Do notice in this video gow the woman suddenly collapsed. #Vishakapatnam #AndhraPradesh pic.twitter.com/VJVhQTwmmt