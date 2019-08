Dainik Bhaskar Aug 04, 2019, 11:13 AM IST

नई दिल्ली. लेखक चेतन भगत ने अपनी 10वीं की मार्कशीट शेयर करते हुए ट्वीट किया। इसमें लिखा, “10वीं कक्षा की मेरी मार्क्सशीट। 76 फीसदी अंक। मुझे याद है, कागज का यह टुकड़ा तब कितना ताकतवर लगा था। मैं 15 साल का था, लेकिन औसत छात्र के रूप में था। आज यह अप्रासंगिक है। और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी क्षमताओं और अपने विश्वास को इससे प्रभावित नहीं होने दिया। कागज का कोई भी टुकड़ा आपको परिभाषित नहीं कर सकता।’’

मार्कशीट के मुताबिक, चेतन सीबीएसई से 1989 में 10वीं पासआउट हुए। उनको विषयबार जो अंक मिले, उनमें अंग्रेजी में 76, हिंदी में 46, गणित में 92, विज्ञान में 92 और सामाजिक विज्ञान में 74 अंक मिले।

My class X mark sheet. Aggregates to 76%. I remember how powerful this piece of paper felt. I was 15, but written off - as the average student. Today, this is irrelevant. And I'm glad I didn’t let this affect my belief in my capabilities. No one piece of paper can define you. pic.twitter.com/zlm6hiGece