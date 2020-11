देश में छठ LIVE:तस्वीरों में देखें आस्था का अर्घ्य, बंदिशों के बीच की जा रही पूजा, मुंबई समेत कई राज्यों में छठ घाट सूने

Heartiest greetings to the people of Bengal, India and all over the world on the auspicious occasion of Chhath Puja. May Lord Surya fulfill all your wishes



बंगाल, भारत और विश्व में सभी को छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें