. मोदी सरकार पर अक्सर निशाना साधने वाले नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार के कई कामों की तारीफ करते हुए सबको हैरान कर दिया। शनिवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गंगा की सफाई, आधार और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जैसे कामों को लेकर सरकार की तारीफ की। तारीफ के बाद किसी तरह के विवाद से बचने के लिए उन्होंने कहा, 'मेरा मतलब है कि सबसे अक्षम सरकार भी कुछ न कुछ ऐसा करती है जो देश के हित में होता है।'

इन प्रोजेक्ट को लेकर की सरकार की तारीफ...

- अपनी किताब 'अनडॉन्टेडः सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया' के रिलीज के मौके पर चिदंबरम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के किए हुए सकारात्मक और नकारात्मक काम बताए।

- उन्होंने कहा गंगा की सफाई के लिए मोदी सरकार ने ठोस प्रयास किए। इसके अलावा उन्होंने पिछली यूपीए सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यक्रम और आधार के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार की सराहना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जन-धन योजना को भी अच्छा काम बताया।

- चिदंबरम ने कहा कि UPA सरकार ने 5 बार गंगा को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन हम फेल हो गए थे। लेकिन इस सरकार ने जो काम किया है वो काफी अच्छा है।

- उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार का नेशनल हाइवे प्रोग्राम सफल रहा है, वे रोजाना हमसे ज्यादा किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाली सरकार और भी ज्यादा सड़कें बनाएगी, क्योंकि अब एक सिस्टम डेवलप हो चुका है।'

चालाकी से कर दी सरकार की आलोचना

- तारीफ के बाद लोग उनकी बात का कुछ और मतलब ना निकाल लें, इसलिए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपनी बात को संभाल भी लिया। उन्होंने कहा कि 'मेरा मतलब है कि सबसे अक्षम सरकार भी कुछ न कुछ ऐसा करती है जो देश के हित में होता है।'

- इसके अलावा उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार की बड़ी विफलताएं भी गिनाईं। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को सरकार के सबसे खराब फैसले बताए। उन्होंने बताया कि नोटबंदी की वजह से आम लोगों को काफी तकलीफें झेलना पड़ीं। साथ ही खराब तरीके से जीएसटी लागू करने से व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा।

