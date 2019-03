होली के रंग में बदले-बदले नजर आए चीनी राजदूत के अंदाज, मसूद मुद्दे पर फिर दिलाया भारत को भरोसा

नेशनल डेस्क ( ). चीन के राजदूत लुओ झाहुई ने रविवार को भरोसा दिलाया कि यूएन में का मामला जल्द निपटेगा। उन्होंने कहा, हम मसूद को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत हैं। इस मामले को अभी टेक्निकल होल्ड पर रखा गया है। इससे पहले चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए , ब्रिटेन और अमेरिका के उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग की थी।

राजदूत ने कहा, मेरा विश्वास करें...

- चीनी दूतावास में रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर चीनी राजदूत लुओ झाहुई ने कहा कि 'मसूद अजहर मामले पर बातचीत की जा रही है। ये सिर्फ तकनीकी रोक है, जिसका मतलब है कि इस बारे में विचार किया जा रहा है। हम इस मामले को सुलझा लेंगे।'

- चीनी राजदूत ने कहा, 'मेरा विश्वास करें, इस मामले का जल्द ही हल हो जाएगा। पिछले साल वुहान सम्मेलन के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग सही दिशा में बढ़ा है। हम इस सहयोग से संतुष्ट हैं और भविष्य को लेकर आशावादी हैं।'

बिना सबूतों के कार्रवाई के खिलाफ चीन

- मसूद अजहर के मामले पर चीन का कहना है कि वह बिना सबूतों के कार्रवाई के खिलाफ है। इस पर अमेरिका ने चीन से अनुरोध किया था कि वो समझदारी से काम लें, क्योंकि भारत-पाक में शांति के लिए मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करना जरूरी है।

