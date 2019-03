इंडियन एयरफोर्स को मिला चिनूक हेलीकॉप्टर, अमेरिका ने लादेन का खात्मा करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया था

नेशनल डेस्क. भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज चिनूक सीएच-47 हेलीकॉप्टर शामिल हो गया। एयरबेस पर एक इंडक्शन समारोह के दौरान इस हेलीकॉप्टर को वायु सेना को सौंपा गया। इस दौरान वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 'ये मिलिट्री ऑपरेशन में भाग ले सकता है। ये न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा।

- अमेरिका ने इसी की मदद से आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। इसे पाकिस्तानी सीमा पर वायुसेना को और अधिक ताकतवर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। 2015 में भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए डील की थी।

बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है चिनूक

चिनूक हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ ही भारी-भरकम सामान को भी काफी ऊंचाई पर आसानी से पहुंचा सकता है। अमेरिकी सेना लंबे वक्त से चिनूक का इस्तेमाल कर रहा है।

- वियतनाम युद्ध, , , समेत इराक में भी यह हेलीकॉप्टर बड़ी और निर्णायक भूमिका निभा चुका है।

- इस हेलीकॉप्टर में एक बार में गोला-बारूद, हथियार के अलावा सैनिकों को भी भेजा जा सकता है।

- इस हेलीकॉप्टर को रडार से पकड़ पाना मुश्किल है। इसे दो पायलट उड़ा सकते हैं।

- ये हेलीकॉप्टर 10 टन तक वजन को 20000 फीट की ऊंचाई तक लेकर उड़ सकता है।

- भारी सामानों के बावजूद ये 280 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है।

- ये हेलीकॉप्टर छोटे से हेलिपैड और घाटी में भी लैंड कर सकता है.

- चिनूक हेलीकॉप्टर राहत और बचाव अभियानों में मददगार साबित होगा।

- भारत चिनूक को इस्तेमाल करने वाला 19वां देश होगा। बोइंग ने 2018 में वायुसेना के पायलटों और फ्लाइट इंजीनियरों को चिनूक हेलिकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी थी।

Visuals of Chinook heavy-lift helicopters at Air Force Station 12 Wing, in Chandigarh. Indian Air Force to induct the first unit of four Chinook helicopters today. pic.twitter.com/o6xoiOCrOa