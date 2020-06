दैनिक भास्कर Jun 21, 2020, 01:57 AM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय नागरिक उड्‌डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट सेवाओं को शुरू करने से पहले काफी बातों को देखना पड़ेगा। उन्होंने ट्वीट किया, ''हम रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट तभी शुरू करेंगे जब हमारी घरेलू उड़ानों में 50-60% ट्रैफिक होने लगेगा। अन्य देश मौजूदा शर्तों के बगैर अपने यहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए मंजूरी देंगे। एक बार हालात सामान्य होने पर हम धीरे-धीरे इंटरनेशनल उड़ानों को शुरू कर देंगे।''

पुरी ने फ्लाइट के किराए को लेकर कहा कि सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए न्यूनतम और अधिकतम किराया तय किया है। उसकी अवधि 24 अगस्त के बाद भी बढ़ाई जा सकती है। इसके पहले 21 मई को मंत्रालय ने तीन महीने के लिए उड़ानों का किराया तय कर दिया था। इससे एयरलाइन कंपनियां यात्रियों से अधिक पैसा नहीं ले सकते हैं।

We can start regular international flights when our domestic traffic reaches about 50-60% & other countries open up to international traffic without present conditionalities.



Once the situation evolves in that direction we will consider a calibrated opening.@MoCA_GoI