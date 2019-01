Meghalaya Mine Tragedy : खदान में काम कर रहे थे 15 मजदूर, तभी पानी भरने से ब्लॉक हुआ रास्ता, अब 35 दिन बाद मिला एक मजदूर का शव

नेशनल डेस्क, Meghalaya Mine Tragedy. यहां कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। 13 दिसंबर को हुए हादसे के 35 दिन बाद रेस्क्यू में लगी नौसेना ने एक शव बाहर निकाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजदूर की डेडबॉडी खदान के 210 फीट अंदर मिली। 13 दिसंबर को 370 फीट गहरे कोयला खदान में नदी का पानी भर जाने से सुरंग का रास्ता बंद हो गया था। तभी से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने असुरक्षित खनन पर 2014 से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद अवैध खनन जारी है।

#MeghalayaMineTragedy #Flash One body detected by Indian Navy Divers using Underwater ROV at a depth of approx 60 feet and 210 feet inside a rat-hole mine @SpokespersonMoD @DefenceMinIndia @nsitharaman @PMOIndia pic.twitter.com/sP1sv6ikRn