Mar 13, 2020, 09:12 PM IST

नई दिल्ली. कॉमेडियन कुणाल कामरा पर शुक्रवार को एयर विस्तारा ने भी उड़ान प्रतिबंध लगा दिया। एयरलाइन ने दो महीने पहले विमान में पत्रकार अर्णब गोस्वामी से बहस करने के मामले में यह फैसला लिया। कामरा ने ट्वीट कर कहा- अब एयर विस्तारा एयरलाइन्स ने भी मुझे 27 अप्रैल तक बैन कर दिया है। उन्होंने ऐसे समय यह आदेश जारी किया है, जब कोई भी (कोरोनावायरस के कारण) विमान में नहीं चढ़ सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि न तो मैं दुखी हूं और न हैरान। मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं हो रही।

Air vistara has also banned me now till the 27th April, following orders like they show... at a time where no one can fly, all I want to say is, neither am I sorry nor am I surprised, nor am I suffering... pic.twitter.com/LSYHDkNzDD