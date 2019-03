अरविंद केजरीवाल ने 'स्वास्तिक' को लेकर किया विवादास्पद ट्वीट, अब थाने में दर्ज हो गई शिकायत

नेशनल डेस्क. के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक एक ट्वीट करने के बाद मुसीबत में फंस गए हैं। इस ट्वीट की वजह से उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। उन पर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। अपने इस विवादास्पद ट्वीट में उन्होंने एक ऐसी फोटो शेयर की थी, जिसमें कथित रूप से स्वास्तिक का अपमान किया गया है। इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही थी, और अब तो उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज हो गई है।

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में क्या लिखा...

- अरविंद केजरीवाल के जिस ट्वीट पर विवाद हो रहा है, वो ट्वीट उन्होंने 20 मार्च को किया था। इस ट्वीट में उन्होंने एक फोटो शेयर किया, जिसमें एक कार्टून कैरेक्टर हाथ में झाड़ू (आप का चुनाव चिन्ह) लेकर स्वास्तिक के पीछे भागता नजर आ रहा है। इस फोटो को शेयर कर उन्होंने लिखा था, Someone sent this... (किसी ने मुझे ये भेजा है)

- केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे केजरीवाल को हिंदू धर्म का अपमान नहीं करने की नसीहत देने लगे। कई लोगों ने लिखा कि आपकी भाजपा से दिक्कत है यहां तक ठीक है, लेकिन इसके लिए आप हिंदू धर्म के चिन्हों का अपमान नहीं कर सकते।

- बता दें कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक को बेहद पवित्र चिन्ह माना जाता है और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 'स्वास्तिक' चिन्ह बनाकर उसकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य सफल होता है। स्वास्तिक को मंगल का प्रतीक भी माना जाता है।

Delhi: Complaint filed against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for allegedly hurting religious sentiments in one of his tweets (in pic). pic.twitter.com/GwQ3OooFHK — ANI (@ANI) 23 March 2019

What makes you insult our holy symbols now? Swastika is not related to any political party. This tweet clearly shows what a filthy pathetic spineless human you are. — Mrs Rajvardhan (@iAnkitaLal) 20 March 2019

Swastika is sacred symbol of Hindus (including Buddhists & Jains) representing Sun & prosperity. Instead of condemning such Hinduphobic cartoon, you are sharing it. Does @AamAadmiParty want a Delhi in which Hindus are thrown out using brooms? India must reject this hate politics. — Advaita (@AdiShankaraa) 20 March 2019

हम भारतीय किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक बना उसका पूजन करते, प्रायः सभी घरों के दरवाजों पर मंगल प्रतीक स्वस्तिक बना होता आज दिल्ली के CM ने हमारे विश्वाश का अपमान कर अत्यंत घृणित कर्म किया



ये वोट पिपासु अब एक सभ्यता के पूर्ण विनाश का आवाहन कर रहा. #antihindukejriwal pic.twitter.com/wOqhIUQdmH — 🚩SatyaPrakash #MainBhiChowkidar🚩 (@satyaprakashak) 21 March 2019