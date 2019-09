Dainik Bhaskar Sep 21, 2019, 01:02 PM IST

नेशनल डेस्क. कांग्रेस पार्टी ने पूर्व पत्रकार सुप्रिया श्रीनाते को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। सुप्रिया ने पार्टी की टिकट पर उत्तरप्रदेश की महाराजगंज संसदीय सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गई थीं। सुप्रिया के पिता हर्षवर्धन भी इलाके जाने-माने नेता थे। राजनीति में आने से पहले सुप्रिया पत्रकारिता से जुड़ी हुई थीं और इस दौरान उन्होंने अलग-अलग संस्थानों में करीब 17 साल तक काम किया।

सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी

सुप्रिया की नियुक्ति के बारे में पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जानकारी दी। सुरजेवाला ने एक बयान जारी करते हुए बताया, 'सोनिया गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में सुप्रिया श्रीनाते की नियुक्ति को मंजूरी दी है।'

कौन है सुप्रिया श्रीनाते

राजनीति में आने से पहले तक सुप्रिया 'ईटी नाऊ' चैनल में बतौर एक्जक्यूटिव एडिटर काम कर रही थीं। उन्होंने करीब 17 साल तक मीडिया फील्ड में काम किया। उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में बतौर रिपोर्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर उन्होंने एनडीटीवी ग्रुप को ज्वॉइन कर लिया। साल 2008 में उन्होंने अंग्रेजी बिजनेस चैनल 'ईटी नाऊ' ज्वॉइन किया। मार्च 2019 में कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी।

दो बार सांसद रहे थे पिता

उत्तर प्रदेश के जिस महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने सुप्रिया को उम्मीदवार बनाया था, वहां पार्टी ने पहले जेल में बंद राजनेता अमरमणि त्रिपाठी की बेटी तनुश्री त्रिपाठी को टिकट दिया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी (लोहिया) पार्टी द्वारा भी तनुश्री को टिकट दिए जाने के बाद पार्टी ने उनकी जगह सुप्रिया को टिकट दे दिया था। इस सीट से सुप्रिया के पिता हर्षवर्धन ने भी कुल छह बार चुनाव लड़ा था, उन्होंने तीन बार जनता दल (1989, 1991 और 1998), दो बार कांग्रेस (2009 और 2014) और एक बार बहुजन समाज पार्टी (1996) के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत सिर्फ दो बार ही मिली थी। वे 1989 में जनता दल से और 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे।

INC COMMUNIQUE



Congress President, Smt. Sonia Gandhi has approved the appointment of Ms Supriya Shrinate as Spokesperson of All India Congress Committee. pic.twitter.com/otp9RgEeyq