रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी की निजता के अधिकारों को बरकरार रखा। निजी कंपनियों ने जो डाटा जुटाया है, उसे खत्म कराया जाए।'' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहा कि भाजपा के लिए आधार जासूसी का हथियार था।

For Congress, Aadhaar was an instrument of empowerment.



For the BJP, Aadhaar is a tool of oppression and surveillance.



Thank you Supreme Court for supporting the Congress vision and protecting 🇮🇳. #AadhaarVerdict