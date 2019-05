नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को एक महीने तक टीवी डिबेट में नहीं जाने का आदेश दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। सुरजेवाला ने गुरुवार सुबह ट्वीट में लिखा, ‘‘कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह अपने प्रवक्ता को एक महीने तक किसी भी टीवी डिबेटे में नहीं भेजेगी। सभी मीडिया चैनल्स या एडिटर से निवेदन है कि वे कांग्रेस के किसी भी नेता को उनके शो में शामिल न करें।’’

.@INCIndia has decided to not send spokespersons on television debates for a month.



All media channels/editors are requested to not place Congress representatives on their shows.