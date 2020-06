दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 06:15 PM IST

जालंधर. कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के इस अभियान में रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भी मदद के लिए तैयार होने के संकेत मिल रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी सलाह लेने के संबंध में विचार कर रही है. इस बारे में शुक्रवार को पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने कहा कि पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की सलाह लेने के संबंध में कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी अंतिम फैसला लेंगी। वहीं समाचार एजेंसी के मुताबिक प्रशांत किशोर ने बताया कि सोनिया गांधी ने फैसला प्रशांत किशोर पर ही छोड़ा है।

Prashant Kishor has said he would be quite happy to come&help. I discussed the matter with AICC President Sonia Gandhi, who left decision (of hiring Kishor) on me: Punjab CM in response to a question on roping in Prashant Kishor for Congress poll campaign in 2022