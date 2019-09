Dainik Bhaskar Sep 13, 2019, 06:57 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान पर चुटकी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को रांची में एक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने एनडीए सरकार के पहले सौ दिन के विकासकार्य के बारे में कहा था कि यह केवल ट्रेलर है। पूरी फिल्म अभी बाकी है।

उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को आर्थिक मंदी से जोड़ते हुए और कुछ आंकडे़ भी पेश किए। उन्होंने ट्वीट किया कि- हमें बाकी फिल्म नहीं देखनी। सिब्बल ने ट्वीट में जीडीपी में आई 5% गिरावट, राजस्व संग्रह में 1% की मामूली बढ़ोतरी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जीएसटी संग्रह और बेरोजगारी में हुई 8.2% की बढ़ोतरी का उल्लेख किया।

PM : 100 days a trailer , film to Abhi baki hai



Down



1) GDP 5%

2) Revenue collections up 1% ( down from 22% last year )

3) consumption

5) Auto sales ( 10th straight month )

6) GST collections

7) Investments



UP



Unemployment : 8.2%



Hamein baki film nahin dekhni !