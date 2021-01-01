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किसानों को कांग्रेस का साथ:प्रियंका गांधी UP के रामपुर जा रहीं, 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान के परिवार से मिलेंगी

एक घंटा पहले
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प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। 2 दिन पहले दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग बढ़ाने पर भी उन्होंने तंज कसा था।- फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। 2 दिन पहले दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग बढ़ाने पर भी उन्होंने तंज कसा था।- फाइल फोटो।
  • प्रियंका ने दौरे के लिए प्रशासन से परमिशन ली या नहीं, यह साफ नहीं
  • रामपुर के किसान नवरीत सिंह की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी

किसानों के मुद्दे पर संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव जा रही हैं। प्रियंका रामपुर में उस किसान के परिवार से मिलेंगी जिसकी 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई थी। प्रियंका ने इस दौरे के लिए प्रशासन से परमिशन ली है या नहीं, यह साफ नहीं हो पाया है।

इससे पहले प्रियंका ने 15 जनवरी को दिल्ली में किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। क्योंकि, वे परमिशन नहीं होने के बावजूद मार्च निकाल रही थीं।

रैली में ट्रैक्टर पलटने से हुई थी किसान की मौत
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगह हिंसा और तोड़फोड़ भी की थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर के किसान नवरीत सिंह भी रैली में शामिल हुए थे। ITO के पास नवरीत का ट्रैक्टर पलट गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने 15 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं
कांग्रेस किसानों का समर्थन करते हुए सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सरकार किसानों को धमकी क्यों दे रही है, उन्हें पीटा क्यों जा रहा है? इसकी बजाय सरकार उनसे बातचीत क्यों नहीं करती? किसानों के मुद्दे राहुल पिछले 15 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं।

राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी बुधवार को सदन में कहा था कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए, प्रधानमंत्री खुद यह ऐलान करें तो अच्छा होगा। आजाद ने कहा कि किसानों के आगे तो अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था।

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