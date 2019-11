Dainik Bhaskar Nov 06, 2019, 09:58 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेरोजगारी और धीमी अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा- ‘मोदी मिनार’ एक समय में तेज गति से दौड़ रही थी। मगर अब यह बड़ा अयोग्यता का स्मारक बनकर रह गई है। राहुल ने ट्विटर पर हैशटैग मोदी मंदी और मुसीबत के साथ ट्वीट किया।

राहुल ने लिखा- हर महीने के गुजरने के साथ ही ‘मोदी मिनार’ की दम भरने वाली दौड़ एकाएक ‘अयोग्यता का स्मारक’ में बदलती जा रही है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक चार्ट भी पोस्ट किया। इसमें देश में बेरोजगारी की दर को दर्शाया गया है। इसके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर सितंबर में (7.16%) और अक्टूबर में (8.5%) थी।

With each passing month the Modi Minar races upwards at a breathtaking pace; a monument dedicated to incompetence.



#ModiMandiAurMusibat pic.twitter.com/87oD7zcecD