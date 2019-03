कांग्रेस नेता ने उठाए भारत की एयर स्ट्राइक पर सवाल, पाकिस्तान का बचाव करते हुए कहा- कुछ लोगों की वजह से पूरे देश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते

नेशनल डेस्क. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर आप (सरकार) कहते हैं कि 300 लोग मारे गए तो इसके बारे में सबूत दें। यह केवल मैं नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई अखबारों में रिपोर्ट्स पढ़ीं कि भारत के हमले में कोई नहीं मारा गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में कोई हमला हुआ था। पित्रोदा के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने पलटवार करते हुए ट्वीट करते हुए जवाब दिया। उन्होंने लिखा, देश की जनता ना तो विपक्ष के नेताओं को माफ करेगी और ना ही उनकी इन बेहूदा हरकतों को भूलेगी।

पित्रोदा ने किया का बचाव...

- पित्रोदा ने कहा, 'मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट पढ़ी इसलिए और ज्यादा जानने की इच्छा है कि क्या वाकई में हमने हमला किया और क्या वाकई में 300 लोग मारे गए? एक नागरिक होने के नाते मुझे जानने का अधिकार है और मेरी ड्यूटी है कि मैं सवाल करूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं या मैं उधर का पक्ष ले रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि 300 लोग मारे गए तो वैश्विक मीडिया यह क्यों कह रहा है कि कोई नहीं मारा गया। मुझे एक नागरिक के तौर पर यह बुरा लगता है।'

- पित्रोदा 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र तैयार करने वाली समिति में हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक गांधीवादी हूं और पाकिस्तान से बात किए जाने के पक्ष में हूं। मेरा विश्वास है कि सबके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। अकेले पाकिस्तान ही क्यों, दुनिया में सबके साथ बातचीत से ही मसले सुलझाना चाहिए।

- पित्रोदा ने यह भी कहा- यह मानना आसान होता है कि कुछ लोग हमारे यहां (पाक की तरफ से) आए और उन्होंने हमला कर दिया। उस देश के हर व्यक्ति को दोष दिया जा रहा है। मैं पुलवामा हमले के बारे में ज्यादा नहीं जानता। इस तरह के हमले हर वक्त होते रहे हैं। तब भी हमने लड़ाकू विमानों से जवाबी कार्रवाई थी, लेकिन मेरे हिसाब से यह सही तरीका नहीं है। 8 लोगों ने में आतंकी हमले को अंजाम दिया, लेकिन हम पूरे पाक पर दोषारोपण करने लगते हैं।

- बता दें कि बालाकोट में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को भारत के लड़ाकू विमानों ने पाक सीमा में घुसकर बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में 350 आतंकी मारे गए थे।

पीएम मोदी ने दिया जवाब

- पित्रोदा के आरोपों पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'विपक्ष बार-बार हमारी सेनाओं का अपमान करता है। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वे विपक्षी नेताओं के दिए बयानों को लेकर उनसे सवाल पूछें। उनसे कहें कि देश की 130 करोड़ जनता ना तो उन्हें माफ करेगी और ना ही उनकी इन बेहूदा हरकतों को भूलेगी। पूरा भारत हमारी सेना के साथ मजबूती से खड़ा है। #जनता माफ नहीं करेगी।'

