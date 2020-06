दैनिक भास्कर Jun 09, 2020, 03:46 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता शशि थरूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें एक मकान मालिक प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को अपने लॉन से दूर रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसने हाल ही में वहां घास लगाई थी। इसे सुनते ही मॉरिसन मकान मालिक को सॉरी बोलते और पीछे हटने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इसके साथ थरूर ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया का लोकतंत्र एक्शन में है। क्या हम ऐसा कभी भारत में देख सकेंगे?

Australian democracy in action. Will we ever see the equivalent in India? https://t.co/E3iDkGoppc

ट्विटर यूजर्स ने इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ यूजर्स ने थरूर से कहा कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य बरकरार हैं। उन्हें यह पहले अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद दूसरी पार्टियों के बारे में बात करनी चाहिए।

First bring in true democracy within your party. Then we can talk about such cute stuffs.