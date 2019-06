तिरुवनंतपुरम. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को मतदाताओं का आभार जताने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद यह उनका पहला दौरा है। राहुल ने केरल और उत्तरप्रदेश की दो सीटों पर चुनाव लड़ा था। अमेठी में उन्हें स्मृति ईरानी से हार मिली, जबकि वायनाड में राहुल 4 लाख 31 हजार से ज्यादा वोट से जीते थे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वे तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को केरल में रहेंगे। राहुल आज मल्‍लापुरम में रोड शो करेंगे और इसके बाद यहां जनसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शनिवार को वायनाड जिले में उनका रोड शो होगा। राहुल ने बताया कि तीन दिन में वे 15 जगह स्वागत समारोह में शामिल होंगे।

I will be in Wayanad, Kerala starting this afternoon and till Sunday to meet citizens & Congress Party workers. It’s a packed schedule with over 15 public receptions planned over the next 3 days. pic.twitter.com/1r71RsgI9X